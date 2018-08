Cum ai vrea sa arate noul telefon Samsung Galaxy? (H1)

14:00

Vrei să topești grăsimea de pe abdomen și să îți tonifici odată cu el întregul corp? Cu toate acestea, nu vrei să auzi de sală din diverse motive sau sportul în natură? Ei bine, atunci îți oferim o soluție salvatoare: exercițiile renumitului chirurg cardiolog Mehmet Oz care te ajută să scapi de burtă și colăceii […] The post Cum sa scapi de burta in 7 zile cu exercitiile celebrului dr. Oz appeared first on Cancan.ro.