Rareş Bogdan, ultimatum incredibil pentru toată România

SFANTA MARIA. Minunile si dovezile oferite pamantenilor ca Maica Domnului exista si ne ocroteste sunt la tot pasul. De pilda, chiar astazi, in ziua de Sfanta Marie, intr-o biserica din satul Marcopolou, Kefalonia (Grecia), se intampla an de an un lucru iesit din comun. Citește mai departe...