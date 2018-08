EXCLUSIV. ARAFAT a decis SINGUR ca va PRELUA MITINGUL. Ministrul Sanatatii nu a stiut nimic! Surse: "Bani cheltuiti aiurea, doar pentru a-si face imagine!" Reactia Dr. GRASU

17:15

Europarlamentarul Laurențiu Rebega (Pro România), un apropiat al lui Victor Ponta și singurul eurodeputat al partidului condus de fostul premier, a publicat cu o zi înainte de protestele din București, un editorial în presa din SUA în care atrage atenția, parafrazând un citat celebru, că nu e liniște pe frontul de Est (”All Is Not Quiet on the Eastern Front”, este titlul originar al analizei lui Rebega).