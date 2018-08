Protest Diaspora/ Ştirbu (PNL): Protestatarii din Piaţa Victoriei, gazaţi de Jandarmerie la ordinul lui Dragnea

00:40

Vicepreşedintele Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor, liberalul Ovidiu Raeţchi, anunţă că va solicita convocarea şefilor Jandarmeriei în urma evenimentelor care au avut loc în Piaţa Victoriei."Am solicitat în mai multe rânduri convocarea şefilor din Jandarmerie în faţa Comisiei de Apărare şi Ordine Publică pentru a explica o serie de intervenţii disproporţionate din ultimii ani. O voi face din nou - plecând de la evenimentele din această seară, când zeci de mii de protestatari paşnici au fost loviţi şi atacaţi cu gaze lacrimogene din cauza unui grup provocator care nu a putut fi identificat şi izolat ore în şir (deşi exact asta trebuia să facă o Jandarmerie profesionistă)", a scris Raeţchi, vineri, pe Facebook.El susţine că majoritatea PSD-ALDE va respinge cu "agresivitate" solicitarea Opoziţiei, deoarece Jandarmeria reprezintă o "instituţie care nu se mai află de mult timp sub control parlamentar, ci sub controlul unei clici din PSD care e dispusă să îi ofere orice atribuţii (cercetare penală, pază şi protecţie pentru demnitari) şi impunitate absolută pentru a înăbuşi tot mai violent libertatea de a protesta"."Ce nu înţeleg şefii vremelnici ai Jandarmeriei este că blocarea cercetării abuzurilor lor poate dura un an, doi, trei - însă va veni momentul unei măsurări juste, obiective, nepartinice a faptelor lor. Aşa cum s-a întâmplat cu DIPI - o structură care, după ce s-a scăldat ani buni în favoruri politice, a trebuit reorganizată de la zero pentru a putea fi recredibilizată", arată liberalul. AGERPRES/(AS-autor: Florentina Peia, editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu)