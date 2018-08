Poză șocantă cu jandarmerița bătută în Piața Victoriei postată de Mircea Badea: „Război în plină stradă”

17:20

Oana Roman și-a făcut bagajele și, împreună cu familia, a plecat să se relaxeze la mare. Din păcate însă vedeta a avut parte de câteva momente tensionante deoarece și-a luat țeapă cu cazarea. (Reduceri mari la jocuri PC) Oana Roman a profitat de vreme, și-a luat familia și a plecat la mare să se relaxeze într-o […] The post Oana Roman, momente tensionante la mare: ”Ne-am luat țeapă la cazare!” appeared first on Cancan.ro.