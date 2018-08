Afganistan: Confuzie în oraşul Ghazni, izolat de restul lumii după intrarea talibanilor

01:50

Fostul premier Victor Ponta spune că este indignat "de modul mizerabil şi criminal" în care românii participanţi la mitingul din Piaţa Victoriei sunt trataţi de Guvernul lor."M-am uitat cu oroare la ce s-a întâmplat azi în Ţară / şi mă declar indignat de modul mizerabil şi criminal în care nişte români sunt trataţi de către Guvernul lor (indiferent dacă eşti sau nu de acord cu revendicările lor)! Am considerat mereu (şi nu am renunţat la acest principiu) că ajungi la guvernare ca să faci bine oamenilor / Dragnea (şi alţii ca el) cred că guvernarea este doar ca să faci bani, să îţi promovezi rudele şi oamenii din gaşca ta şi să foloseşti forţa Statului împotriva celor care te critică!", a scris Ponta, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe Facebook.El a susţinut că pe vremea când s-a aflat la şefia Guvernului nu a fost de acord să fie folosită forţa instituţiilor statului împotriva oamenilor."Am fost Prim Ministru timp de 4 ani şi niciodată nu am fost de acord să folosesc forţa instituţiilor Statului împotriva oamenilor / în Noiembrie 2015 când protestele puteau degenera am demisionat imediat şi am detensionat situaţia / am greşit eu crezând în democraţie şi în responsabilitate politică? Are dreptate Dragnea să îşi pună slugile să bată oameni şi să mintă la televizor mai oribil decât pe vremea PCR? Dvs să decideţi - eu nu m-am răzgândit", a spus Ponta.În opinia sa, ministrul Afacerilor Interne trebuie să slujească oamenii şi nu şefii politici."Am considerat mereu că Ministerul de Interne trebuie să slujească oamenii şi nu şefii politici - din acest motiv am refuzat încă din 2012 să îl las pe Dragnea să îşi împlinească cea mai mare dorinţă şi să fie Ministru de Interne / eu i-am apărat pe români de Dragnea până în Noiembrie 2015 / de atunci până azi trebuia Klaus Iohannis să îi apere; a făcut asta (când a semnat Decretul de Ministru de Interne pentru Carmen Dan?!?)", a mai afirmat Ponta.Totodată, el i-a avertizat pe membrii PSD "cumpăraţi sau predaţi Grupului Infracţional de la Teleorman" că "vor plăti un preţ uriaş"."Spre deosebire de Dragnea (corupt, incult şi total lipsit de valori ideologice) Ion Iliescu era onest, educat şi cu principii de stânga / cu toate acestea a fost vinovat de Mineriade - şi PSD a trăit 20 de ani cu acest stigmat! Toţi PSD-iştii cumpăraţi sau predaţi Grupului Infracţional de la Teleorman trebuie să ştie că mulţi ani de acum încolo vor plăti un preţ uriaş pentru crimele lui Dragnea la care asistă cu o laşitate de nescuzat!", a spus Ponta.De asemenea, el a susţinut că "războiul" declarat de Dragnea împotriva românilor este "o crimă gravă şi va fi pedepsită''."Am fost criticat, insultat şi detestat de românii din Diaspora (chiar dacă decizia de a nu deschide mai multe secţii de vot mi-a fost propusă şi susţinută în 2014 de către şeful campaniei mele electorale) / mi-am cerut scuze pentru greşeli, am spus când am crezut că nu au dreptate, am luat măsuri concrete pentru sprijinul lor şi am continuat să apreciez toţi românii (din Ţară sau din Diaspora) care muncesc onest şi contribuie la binele României / războiul declarat acum de Dragnea împotriva lor este o crimă gravă şi va fi pedepsită!", a mai arătat Ponta. AGERPRES / (AS - autor: Mădălina Cerban, editor: Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)