Philipp Plein, noi informații despre avansurile pe care i le face în secret Biancăi Drăgușanu

Președintele Klaus Iohannis a reacționat, pe pagina sa de socializare, vizavi de incidentele din fața Guvernului, unde s-au dat lupte între jandarmi și protestatari, soldate cu peste 200 de răniți. "Într-o democrație autentică este dreptul fiecărui om să protesteze, dar violența nu este acceptabilă, indiferent de opțiunile politice. Condamn ferm intervenția brutală a Jandarmeriei, puternic […]