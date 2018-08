Mircea Badea, amenințat cu moartea după protestul diasporei: “Multe dintre acestea vor fi cauza unor plângeri penale”

00:50

Jandarmeria Română informează că unul dintre jandarmii loviți de mai mulți protestatari în Piața Victoriei este internat la Spitalul Floreasca din Capitală, cu suspiciunea de fractură la coloana coloana cervicală. Este vorba despre o femeie jandarm. () Femeia ce făcea parte din forțele de ordine ale Jandarmeriei și care a fost lovită de mai mulți […] The post Femeia jandarm lovită de protestatari, internată cu suspiciune de fractură la coloana cervicală appeared first on Cancan.ro.