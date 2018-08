Marius Militaru despre violenţele din Piaţa Victoriei: 33 de persoane, conduse la Poliţie

17:00

Regizorul kazah Emir Baigazin a primit, vineri noaptea, Trofeul Anonimul pentru "contribuţia sa la frumuseţea cinematografiei universale", pe scena evenimentului din Delta Dunării, cineastul exprimându-şi recunoştinţa faţă de echipa sa.Înaintea decernării distincţiei, directorul Festivalului Anonimul, Miruna Berescu, a vorbit despre protestul care se desfăşura, în acelaşi timp, în Capitală."Noi ne-am îmbrăcat aşa, adică în negru, pentru că o parte din noi, oricât de mult îmi doresc eu să fiu aici, o parte din noi - sau să vorbesc doar pentru mine - este acum în Piaţa Victoriei", a afirmat ea.După ce publicul a aplaudat-o, Berescu a continuat: "Bănuiesc, şi o parte din voi".Miruna Berescu a mărturisit că l-a descoperit pe regizorul kazah chiar la Anonimul."Acum cinci ani descopeream un regizor absolut extraordinar graţie Ludmilei Cvikova, care îi selecta filmul de debut în competiţia Anonimul din 2013, şi am ştiut atunci, când am ieşit din sala de cinema, că am descoperit un nou cineast adevărat, un regizor de care am fost sigură că voi mai auzi şi aşteptam să treacă timpul să văd următorul film semnat de el", a spus directorul festivalului.În opinia sa, filmele lui Baigazin "sunt foarte puternice, pentru că au la bază poveşti puternice"."Dar, dincolo de acest lucru, cred că este vorba şi de felul în care acest regizor alege să-şi spună poveştile. E vorba despre estetica lui vizuală, despre imaginea filmelor sale absolut minunată, despre actorii cu care alege să lucreze, mulţi dintre ei neprofesionişti, toate acestea se aliniază, ca planetele, tocmai pentru a spune acea poveste de care vă vorbeam", a adăugat Berescu.Cineastul kazah a descris gestul de a-i fi acordat trofeul drept "foarte plăcut şi, în primul rând, neaşteptat"."Mă consider un regizor tânăr. Împart acest premiu cu echipa mea. Nu există regizor care să facă filme de unul singur. De fiecare dată e vorba de echipă - de echipa tehnică, de echipa de creaţie", a punctat el.Baigazin a adus un omagiu şi celor care, de-a lungul celor 15 ani de Festival Anonimul, au mai primit acest premiu."E o mare onoare să mă înscriu în aceeaşi listă cu persoanele care au primit acest trofeu", a spus el.Trofeul Anonimul a fost acordat în ultimii doi ani regizorilor Park Chan-wook (2016) şi Michel Franco (2017).Regizorul Emir Baigazin a prezentat vineri noaptea publicului din campingul de la Sfântu Gheorghe "The Wounded Angel", alături de filmul său de debut - "Harmony Lessons", câştigător al Ursului de Argint pentru contribuţie artistică extraordinară, pentru imaginea semnată de Aziz Zhambakiyev, la Festivalul de Film de la Berlin în 2013.Filmele câştigătoare ale Festivalului Anonimul sunt alese exclusiv de public, prin vot, până în seara de sâmbătă, când are loc şi gala de închidere. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: facebook.com/ANONIMULIFF