Ce au găsit jandarmii asupra unui protestatar în această după-amiază  şi de ce au aplicat forţele de ordine amenzi

Oameni răi care conduceţi România, am fost ieri la protest între orele 17.00 şi 23.30. Am venit special, de la 2.500 de kilometri distanţă de ţară şi după 19 ani de trăit în afara ei. Am văzut, auzit, mirosit şi inhalat gazele voastre lacrimogene. Mi-am liniştit cunoscuţii manipulaţi de televiziunile voastre să creadă că noi, protestatarii, pornim un război.