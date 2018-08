Scriitorul britanic V.S.Naipaul, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a murit la 85 de ani

18:20

Preşedintele american a condamnat sâmbătă "toate tipurile de rasism" şi actele de violenţă, chemând la unitate naţională, la un an de la marşul neonazist sângeros de la Charlottesville, informează AFP."Marşul de la Charlottesville, în urmă cu un an, a dus la moarte şi divizări lipsite de sens", a notat pe contul său de Twitter Donald Trump, care a fost puternic criticat pentru că nu a condamnat niciodată în mod clar manifestaţiile neonaziste după evenimentele din august 2017."Trebuie să ne unim în calitate de Naţiune", a adăugat el, în timp ce neonaziştii au atenţionat că vor manifesta duminică în faţa Casei Albe. "Pace tuturor americanilor", a mai notat Trump.În urmă cu un an, reţeaua "Unite the Right" a obţinut dreptul de a organiza un marş la Charlottesville (Virginia) pentru a protesta împotriva proiectului municipalităţii de a dezveli o statuie dedicată generalului confederat Robert E.Lee. În cadrul acestui marş au izbucnit ciocniri între susţinătorii supremaţiei albilor şi contramanifestanţi.Un simpatizant neonazist a intrat atunci cu maşina în mulţimea de manifestanţi antirasişti, ucigând o femeie de 32 de ani, Heather Heyer, şi rănind alte 19 persoane.La un an de la acele evenimente, reţeaua "Unite the Right" are programată o nouă manifestaţie, duminică, însă de data aceasta la Washington, lângă Casa Albă. Contramanifestaţii sunt de asemenea prevăzute în aceeaşi piaţă Lafayette, în faţa reşedinţei prezidenţiale.Un important dispozitiv de poliţie va fi desfăşurat la faţa locului, în principal pentru a împiedica ciocnirile între cele două grupuri.La Charlottesville, autorităţile au luat importante măsuri de securitate, după ce au fost debordate în timpul ciocnirilor din 12 august 2017. Guvernatorul Virginiei, Ralph Nortam, a decretat stare de urgenţă, iar zona pietonală din centrul Charlottesville, unde au avut loc incidentele de anul trecut, a fost împrejmuită cu baricade din beton şi maşini oficiale, cu numai două puncte de intrare pentru pietoni.AGERPRES/(AS - editor: Adriana Matcovschi, editor online: Daniela Juncu)