UPDATE Dolj: Un tren cu biodiesel a deraiat pe raza localităţii Cârcea; traficul feroviar este blocat

10:40

Coproducţia Islanda-Danemarca "Under the Tree", de Hafsteinn Gunnar Sigurdsson, a câştigat Trofeul Anonimul, distincţia fiindu-i înmânată regizorului, sâmbătă seara, în cadrul galei de închidere a evenimentului ce a avut loc în Delta Dunării.Cineastul islandez a apreciat că festivalul al cărui mare trofeu i-a fost decernat este "fantastic"."Este cu adevărat diferit de orice altceva. Este un eveniment unic. Continuaţi să îl faceţi. Cred că el nu ar fi posibil fără publicul care face un drum lung pentru a ajunge aici. Sper că merită, sunt sigur că merită", a afirmat Sigurdsson.El a amintit că filmul său rulează în cinematografele româneşti de vineri."Dacă v-a plăcut, spuneţi-le şi prietenilor dumneavoastră", i-a îndemnat el pe cei din public.La secţiunea de scurtmetraj s-au decernat următoarele premii: Premiul publicului pentru cel mai bun scurtmetraj străin - filmului "Retouch", în regia lui Kaveh Mazaheri (Iran) şi Premiul publicului pentru cel mai bun scurtmetraj românesc - filmului "Totul e foarte departe", în regia lui Emanuel Pârvu.Premiul "Ovidiu Bose Paştină", oferit de Fundaţia Anonimul, a revenit filmului "Madre/Mother", în regia lui Rodrigo Sorogoyen (Spania).Competiţia de lungmetraj a Anonimul a reunit filme din Iran, Bulgaria, Portugalia, Filipine, Islanda şi România.Înainte de acordarea premiilor, directoarea festivalului, Miruna Berescu, a făcut referire la protestul din Piaţa Victoriei, de vineri, în urma căruia sute de persoane au fost rănite."Îmbrăcămintea mea este mai neagră decât ieri pentru ce s-a întâmplat şi ar fi putut să fie roşie, în aceeaşi măsură, de furia care cred că nu este numai a mea. Noi o să plecăm fiecare acasă, probabil mâine sau foarte curând, în oraşele noastre şi probabil că vom şti ce avem de făcut", a spus ea, în aplauzele spectatorilor.Anunţarea premiilor a fost precedată de proiecţia, în premieră mondială, a filmului "Would You Like to Stargaze", al regizorului kazah Emir Baigazin. De altfel, Baigazin a fost invitatul special al ediţiei din acest an a Anonimul."Fiecare regizor, atunci când face un film, îl face pentru cercul prietenilor cei mai apropiaţi şi o face într-un fel în care să nu apară slab în faţa acestora. Filmul 'Would You Like to Stargaze' este plin de vulnerabilitate. Nu ştiu dacă scopul meu în acest caz este să plac, la fel ca la cele dinainte. Nu este un film unde ating teme politice, nu este un film unde ating teme de actualitate şi poate o să vi se pare un pic straniu", a spus el.Acesta i-a îndemnat pe spectatori să îi pună întrebări, după film."Întrucât vedem acest film împreună, vă consider prietenii mei", a subliniat el.Retrospectiva Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul debutează pe 31 august, la ArCuB şi Muzeul Ţăranului Român. Publicul bucureştean va putea vedea, în perioada 31 august- 2 septembrie, o selecţie a filmelor din competiţia de lungmetraj, competiţia de scurtmetraj, dar şi din secţiunile non-competitive ale festivalului.AGERPRES / (A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Irina Poenaru, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: facebook.com/ANONIMULIFF