GALERIE FOTO "Trag cu pușca și arcul și-mi place călăria" » Provocatoarea Ioana adoră sportul

20:10

Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, joacă ACUM cu australianca Ashleigh Barty, 22 de ani, locul 16 WTA, în semifinala turneului de la Montreal. Meciul este liveTEXT și video pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport 2.live » Simona Halep - Ashleigh Barty 0-0.@Simona_Halep and @ashbar96 walk out for their @CoupeRogers semifinal!Who will win their first meeting? pic.twitter. ...