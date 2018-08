Brazilianul Ronaldo, internat de urgență la terapie intensivă! Detalii de ULTIMĂ ORĂ despre starea de sănătate

18:00

Craiova s-a impus clar astăzi în deplasarea de la Călărași, scor 3-1. Devis Mangia, antrenorul oltenilor, e mulțumit de jocul elevilor săi dar dorește în continuare întăriri. "Am avut o posesie bună, am avut multe ocazii. Am lovit și bara în prima parte. Totul este în regulă. Am făcut o călătorie lungă din Germania până aici. Este un efort să joci pe o astfel de căldură. Le pot doar mulțumi jucătorilor mei. ...