Mii de participanţi la protestele din marile oraşe din ţară - grupaj

17:50

Mărşăluitoarea Ana Rodean, legitimată la CS Unirea Alba Iulia, care a obţinut locul 19 şi record personal la Campionatele Europene de Atletism de la Berlin la 20 km marş, spune că nu se aştepta să scoată timpul cu care a fost cronometrată în competiţia continentală.''A fost o cursă foarte bună, mă aşteptam să merg bine, dar nu chiar cu timpul pe care l-am scos. Pregătirea, cel puţin în ultima lună, a decurs conform planificării, deci foarte bine. Perioada de primăvară a fost mai grea pentru că am fost accidentată, iar trei luni nu m-am putut antrena la capacitatea maximă. În ultima lună totul a decurs bine'', a spus Ana Rodean, conform unui comunicat al clubului unde este legitimată remis AGERPRES.Proba a fost una atipică deoarece startul a fost întârziat cu aproape două ore din cauza unor scurgeri de gaze pe traseu, iar astfel sportivele au fost nevoite să se încălzească timp de trei ore.''Ana a dovedit încă odată că a ajuns la o maturitate sportivă deosebită şi a făcut faţă cu brio acestei provocări, reuşind să-şi îmbunătăţească recordul personal în mod destul de consistent, cu 28 de secunde, ceea ce pentru o sportivă de 34 de ani este un lucru extraordinar. De obicei la vârstă asta nu se mai progresează. Eu spun că în cazul ei mai este loc de progres având în vedere că a fost un an destul de dificil din punct de vedere al sănătăţii, s-a confruntat cu o accidentare la genunchi'', a spus antrenorul Anei Rodean, profesorul Gabriel Avram.Mărşăluitoarea din Alba Iulia terminat proba după o oră, 33 de minute şi 38 de secunde, după o cursă foarte bună inclusiv din punct de vedere tactic.''Îi felicit pe Ana Rodean şi pe Gabriel Avram pentru că sâmbătă au scris istorie pentru judeţul Alba, dar şi pentru România, având în vedere că dintre cei 36 de sportivi români prezenţi la Berlin, doar doi, între care şi Ana, au reuşit să-şi îmbunătăţească proprii timpi. Să nu uităm că timpul reuşit de Ana (1:33:39) este cu mai bine de două minute sub baremul pentru calificarea la jocurilor olimpice, ceea ce nu este puţin lucru şi atestă încă odată certa valoare pe care o are'', a spus directorul Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, Corneliu Mureşan.Medalia de aur a revenit spaniolei Maria Perez, cu timpul de 1h 26min. 36sec, nou record al competiţiei. Iberica le-a devansat pe cehoaica Anezka Drahotova (1h 27min. 03sec) şi pe italianca Antonella Palmisano (1h 27min. 30sec), medaliate cu argint, respectiv bronz. AGERPRES/(AS-editor: Adrian Drăguţ, editor online: Irina Giurgiu)