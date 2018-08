Valentina Pelinel și Cristi Borcea, mai îndrăgostiți ca niciodată! Imaginea care i-a dat de gol

11:30

Același site obscur care anunța un fals accident aviatic în care ar fi fost implicați români, continuă să dezinformeze, la un nivel foarte grav, relatând acum că "familia lui Pavel Stratan se afla în avionul căzut în Franța". Știrea care anunța că un avion plin cu pasageri români s-a prăbușit în Franța nu este adevărată […]