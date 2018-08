Magia Zilei, cu Mihai Voropchievici. Comportamentul în dragoste al Fecioarelor

11:20

Cea de-a noua editie a show-ului "Next Star", care l-a desemnat castigator pe micul tobosar Nicholas Butacu (10 ani), din Bucuresti, a fost sambata seara lider de audienta la orase si in toata tara. Emisiunea prezentata de Dan Negru a adunat in fata micilor ecrane 1.396.000 de telespectatori, la nivelul publicului din toata tara, in minutul de maxima audienta, de la 21.57. Asadar, la nivelul publicului national, Antena 1 s-a aflat pe primul loc in clasamentul audientelor si a obtinu...