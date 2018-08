Luni 13 august

00:15

Pe Alexandra Zoană am întâlnit-o într-o rezervă a Spitalului Fundeni din București. „Am dat mâna cu moartea, dar Ei m-au adus înapoi”, a fost prima mărturtisire pe care mi-a făcut-o tânăra. Are doar 27 de ani și probabil este cel mai optimist om din lume. Deja a văzut cum este dincolo, dar iubește viața enorm și știe că mai are încă multe de făcut pe acest pământ. Ei sunt profesorul doctor Irinel Popescu și medicul primar Vlad Brașoveanu, eroii săi.