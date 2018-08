GAZ METAN - FCSB 1-3. Raul Rusescu e încântat de revenirea în Liga 1: "S-au schimbat multe lucruri!"

20:50

CFR Cluj s-a impus în deplasarea de la Voluntari, scor 2-1 (vezi detalii AICI). Daniel Oprița, antrenorul ilfovenilor, speră să continue pe bancă și din etapa următoare."N-am reușit nici astăzi să câștigăm. Am întâlnit într-adevăr o echipă valoroasă. Iar am deschis scorul, dar nu am reușit să ținem de rezultat. Ne-am retras, deși am vorbit să facem pressing, să ținem de minge. Le-am zis să nu îi mai respecte atât de mult. ...