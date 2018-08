Erdogan îl amenință pe Trump: ”Nu putem să spunem decât la revedere”

10:20

Protestul de vineri seara a atras atentia presei internationale, iar sambata jurnalistii straini au fost, din nou, cu ochii pe zecile de mii de romani care au iesit in strada in ciuda violentelor de la manifestatia organizata de diaspora cu o zi inainte.The Washington Post noteaza ca "zeci de mii de au organizat un alt protest anti-guvernamental sambata seara, dupa ce manifestatia din seara anterioara a devenit violenta, in timpul careia 455 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale".Jurnalistii spun ca si sambata seara in fata Guvernului au venit oameni cu steaguri ale Romaniei, Uniunii Europene sau ale altor tari."Nu va fie frica, romanii se ridica", "Hotii, hotii" si "Jos Guvernul", sunt scandarile care au atras atentia jurnalistilor de la The Washington Post.Sorin Radu, un tanar care lucreaza in IT, a declarat presei straine ca protesteaza, pentru ca in Guvernul Romaniei exista multi corupti. "Oamenii care ne conduc nu mai au nicio legatura cu oamenii obisnuiti. Sunt aici pentru ca incerc sa schimb ceva", a spus el."Vrem sa ne intoarcem in Romania, dar e prea mult coruptie", a declarat Isabela Conduruta, care de 12 ani lucreaza in Germania. Articolul integral pe ZIARE.COM