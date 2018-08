Un român a fost prins de trei polițiști sub acoperire, în timp ce fura pe o plajă din Mallorca

14:50

Un bărbat de aproximativ 40 de ani a murit după ce a fost lovit de un tren în Costinești. La fața locului au fost solicitați atât polițiștii de la Transporturi, cât și cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța. Cadrele medicale au constatat decesul, iar oamenii legii au demarat cercetări pentru a stabili […]