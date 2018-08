Energeticianul nu a pierdut în Liga 2, dar Dulca susține că are multe probleme: "Am doar 3 jucători care au fost și anul trecut"

09:40

După ce în prima etapă a marcat de patru ori în poarta celor de la ACS Poli Timișoara, Farul a simțit reversul medaliei în partida de sâmbătă dimineață cu UTA, 2-4. Antrenorul constănțenilor, Ion Barbu, a comentat rezultatul de la Arad. "A câștigat echipa care a avut o viteză în plus și aceea a fost UTA. Am făcut greșeli mari, am luat niște goluri de copii și juniori, mai avem mult de lucru. ...