Până la 1 septembrie, firmele mari şi mijlocii trebuie să aibă case de marcat cu jurnal electronic

Deşi a depăşit aşteptările Wall Street-ului, New York Times s-a confrunat cu probleme miercuri. Publicaţia a raportat câştiguri de 17 cenţi per acţiune în al doilea trimestru, cu patru cenţi peste aşteptări, potrivit The Street. Veniturile totale ale publicaţiei au ajuns la circa 414,6 milioane dolari, peste aşteptările analiştilor de 411 milioane dolari. Serviciile de subscripţie au crescut de asemenea. „Produsele digitale de subscripţie (care includ produsele noastre de ştiri, precum şi produs...