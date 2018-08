Protestatar, la Parchetul Militar: Am ridicat mâinile, m-au lovit în cap; sunt oarecum de acord şi cu Jandarmeria

10:40

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a declarat că americanca Sloane Stephens, adversara sa din finala de la Montreal, de duminică, o face să joace mai bine de fiecare dată când se întâlnesc."Ambele meciuri au fost incredibil de bune", a spus Halep după ce a câştigat cu 7-6 (6), 3-6, 6-4, a doua victorie în faţa americancei în decurs de două luni, după cea din finala de la Roland Garros."Mă face să joc mai bine de fiecare dată când ne întâlnim. E un lucru extraordinar pentru mine. Simt că şi-a îmbunătăţit mentalitatea. E o jucătoare puternică, e complexă, are toate calităţile'', a declarat Halep după finala de la Montreal, citată de site-ul WTA.Şi Stephens a avut cuvinte de laudă la adresa adversarei la ceremonia de premiere: "Chiar dacă am pierdut, am dat totul pe teren. Evident sunt tristă, dar nu e aşa rău să pierzi în faţa numărului unu mondial. De fiecare dată când joc cu ea mă face să fiu o jucătoare mai bună, mă face să ridic nivelul.''Halep s-a confruntat în acest meci cu unele probleme de sănătate, primind îngrijiri medicale pentru o bătătură la un deget de la piciorul stâng şi a recunoscut că serviciul său a avut de suferit din cauza problemelor medicale."La 5-4 mi-am zis că trebuie să servesc tare, pentru că în timpul meciului a fost cam moale. Am avut un pic de durere, mi-a fost greu să lovesc constant. În ultimul ghem am vrut să lovesc tare şi am fost norocoasă să reuşesc un as la minge de meci", a mai spus Halep, după cel de-al treilea titlu câştigat anul acesta, după cele de la Shenzhen şi Roland Garros."Am început să fiu mai relaxată pe teren. Nu mă mai gândesc aşa de mult la rezultat şi poate din acest motiv pot câştiga meciurile. Am avut o pauză lungă după Openul Franţei. La Wimbledon am fost un pic dezamăgită. Am pierdut după ce am avut o minge de meci şi am fost un pic tristă după turneu. Dar am uitat totul, nu m-am atins de rachetă timp de aproape trei săptămâni şi am revenit proaspătă, cu dorinţa de a juca din nou meciuri oficiale şi acesta a fost un lucru bun'', a mai comentat Halep.Românca a subliniat că nu şi-a pierdut motivaţia după primul său titlu de Mare Şlem: "Nu am câştigat 20 de titluri de Grand Slam pentru a-mi pierde motivaţia. Am câştigat doar unul. Încă sunt motivată să fiu mai bună şi să câştig în continuare, dacă e posibil. La Wimbledon nu a fost o problemă de motivare în cazul meu, am fost prea fericită. Aşteptam de mulţi ani acest moment şi pierdusem trei finale înainte. Când s-a întâmplat, în cele din urmă, am fost prea fericită şi prea relaxată. A trebuit să muncesc un pic ca să revin, am început cu sala, iar apoi am intrat pe teren''.Simona Halep a jucat la Montreal a 32-a finală din carieră, până acum având 18 titluri cucerite. Simona a obţinut şase titluri în 2013, la Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia, două în 2014, la Doha şi Bucureşti, trei în 2015, Shenzhen, Dubai şi Indian Wells, trei în 2016, la Madrid, Bucureşti şi Montreal, în 2017 a câştigat la Madrid, iar anul acesta s-a impus la Shenzhen, Roland Garros şi Montreal.Halep a mai jucat 14 finale, în 2010 şi 2011 la Fes (Maroc), în 2012 la Bruxelles, în 2014 la Madrid, Roland Garros şi Turneul Campioanelor, în 2015 la Toronto şi Cincinnati, iar în 2017 la Roma, Roland Garros, Cincinnati şi Beijing, iar anul acesta la Australian Open şi Roma.Simona Halep a cucerit şi un titlu WTA la dublu, anul acesta, la Shenzhen, alături de Irina Begu, jucând şi o finală în 2016 la Montreal, alături de Monica Niculescu.AGERPRES (autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Alexandru Cojocaru)