Proiecţii gratuite de film în Parcul Crângaşi, în perioada 14-22 august

Îi plac copiii şi tinerii cu talent muzical şi compune pentru ei. Îi place să fie profesor şi a avut întotdeauna talent pedagogic. Chiar dacă de-a lungul carierei a semnat peste 500 de creaţii, fiind unul dintre compozitorii români cei mai prolifici, a fost de foarte tânăr profesor. Mai întâi la Şcoala Populară de Artă, unde a avut elevi tineri care ulterior au devenit mari artişti din muzica românească - Angela Similea, Olimpia Panciu, Dida Drăgan, Mihai Constantinescu, Adrian Romcescu, Mirabela Dauer, Ioan Luchian Mihalea.Cum era ca profesor atunci? "Eram cam de-o vârstă cu ei, abia terminasem facultatea, aveam 23 de ani. Mihai Constantinescu, Dida şi Angela sunt cu un an mai mici decât mine, Olimpia cu 8, Mirabela cu 2, deci nu era o diferenţă mare de vârstă între noi. Şi era o veselie acolo... dar se făcea treabă şi uite că au ieşit asemenea produse. Dida Drăgan a participat atunci la Mamaia cu 'Visata mea iubire' - e prima piesă pe care i-am dat-o. Romcescu era elev la liceul de muzică, la vioară. O voce puternică, i-am dat 'Chemarea dragostei' - e o piesă care se cântă şi acum. Am amintiri frumoase de atunci. Am plecat cu Romcescu la mare, la festival la Mamaia. E o istorie amuzantă, am stat amândoi în cameră la hotel. L-am întrebat unde vrea să doarmă, în patul de la geam sau în celălalt? Mă gândeam că e solist, să-şi protejeze vocea, iar el mi-a răspuns: 'Dom' profesor, mi-e absolut indiferent în care pat dorm, dar să nu fie cel de la geam!' A cântat nemaipomenit, s-a închis gala cu piesa noastră şi lumea a aplaudat atât de mult, încât s-a cerut aprobare de la Vornicu (Tudor Vornicu - n.r.) să se mai cânte o dată", a mărturisit pentru AGERPRES Marius Ţeicu în 2015, într-un interviu.Pe lângă activitatea de compozitor de muzică uşoară, Marius Ţeicu s-a remarcat şi prin compoziţii pentru musicaluri şi operetă, pentru spectacole pentru copii. A început colaborarea cu Opera Comică pentru Copii de la înfiinţarea acesteia, mai întâi prin Smaranda Oţeanu, apoi prin Felicia Filip, directoare ale acestei instituţii. La fiecare început de stagiune, Marius Ţeicu merge la Opera pentru Copii şi le vorbeşte celor mici, dar şi părinţilor, pe care îi încurajează să îşi aducă fiii şi fiicele la spectacole. "Îmi place să compun muzică pentru copii, nu doar pentru spectacole dedicate lor, ci şi pentru copii şi tineri cu talent muzical, le compun melodii de muzică uşoară în vederea participării la diferite festivaluri sau concursuri. E adevărat, îmi place foarte mult să compun musicaluri", declara Marius Ţeicu în interviu.În februarie 2018, la Timişoara, a avut loc premiera musicalului pentru copii "Micuţa Dorothy", pe un libret scris de Silvia Kerim. Marius Ţeicu, prezent la premieră, spunea: "Mi-a plăcut foarte mult spectacolul şi sper să aibă o viaţă cât mai lungă, spre bucuria copiilor a căror reacţie am văzut-o, pentru că mă interesează întotdeauna reacţia sălii când e vorba despre copii, care sunt cel mai dur public, pentru că ei sunt şi sinceri şi nu te iartă. (...). Publicul timişorean merită spectacole pentru copii, pentru că ei sunt cei care vor duce cultura românească mai departe. Să sperăm că în viitor se vor mai face şi alte musicaluri pentru copii".El a amintit că mai are două musicaluri pe libretele Silviei Kerim - "Guliver în Ţara Piticilor" şi "Frumoasa din Pădurea Adormită"."Mi-a plăcut întotdeauna show-ul, începând cu cel de televiziune, unde am făcut micro-musicaluri cu Titus Munteanu şi cu marii noştri cântăreţi, după care m-am desfăşurat în cele 11 musicaluri pe care le-am scris, iar muzica uşoară rămâne cealaltă latură a mea unde am avut mari succese de-a lungul anilor şi am avut parte şi de mari interpreţi datorită cărora am ajuns şi eu cunoscut (...) Acum am patru musicaluri pentru copii şi încă şapte pentru adulţi", a completat compozitorul.***Muzicianul Marius Ţeicu s-a născut la 9 mai 1945, la Reşiţa, dar a copilărit la Timişoara. Compozitor, solist vocal, instrumentist, orchestrator şi dirijor, a absolvit Conservatorul "Ciprian Porumbescu" din Bucureşti, specialitatea dirijorat (1963-1968). S-a remarcat în 1966, ca membru al grupului Dixie 67, devenit Modern grup, alături de Petre Magdin şi Marcel Dragomir. Modern grup îi lansează primele compoziţii, care atrag atenţia realizatorilor de emisiuni muzicale de la radio şi televiziune.Compoziţiile sale, peste 500 la număr, marchează cariera unor interpreţi de succes ai muzicii uşoare româneşti - Mihai Constantinescu, Olimpia Panciu, Anda Călugăreanu, Margareta Pâslaru, Marina Voica, Dida Drăgan, Angela Similea, Adrian Romcescu, Carmen Trandafir, Silvia Dumitrescu, Anca Ţurcaşiu, Mirabela Dauer, Monica Anghel, Corina Chiriac, dar şi repertoriul unor soprane ca Bianca Ionescu sau Daniela Vlădescu. Foto: (c) MIHAI ŢĂPLIGĂ / AGERPRES FOTOA semnat partituri pentru filme artistice de lung metraj, filme muzicale, musicaluri, show-uri de televiziune, spectacole de teatru, muzică pentru copii, spectacole de revistă, operetă etc. Semnează muzica pentru comedia muzicală "O premieră furtunoasă", adaptată după piesa "O noapte furtunoasă" de I.L. Caragiale (Teatrul de Revistă "Constantin Tănase", 2010), precum şi pentru spectacolul pentru copii "Prostia omenească", după Ion Creangă (Teatrul "Jean Bart" din Tulcea, 2011).În perioada 1968-1974, a fost profesor al Şcolii Populare de Artă - secţia canto-muzică uşoară.De-a lungul anilor, a interpretat 40 dintre propriile compoziţii, singur sau în duet cu Olimpia Panciu, Angela Similea, Corina Chiriac.Din 1974 este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor. În aprilie 2002, a fost ales membru în Consiliul de conducere al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, la secţia muzică uşoară şi jazz. Din acelaşi an, a fost profesor al Facultăţii de Teatru din cadrul "Universităţii Spiru Haret" din Bucureşti, unde i-a avut studenţi pe Monica Anghel, Anca Ţurcaşiu, Fuego, Daniela Gyorfi şi Narcisa Suciu.Marius Ţeicu a obţinut numeroase premii la secţiunile Creaţie şi Şlagăre ale festivalurilor şi concursurilor de gen şi a lansat o mulţime de albume (discuri, CD-uri, casete de autor). La ediţia din 2003 a Festivalului de la Mamaia, a primit Premiul special, o distincţie aniversară, prilejuită de împlinirea a 40 de ani de la începerea festivalului.La Gala de premiere a Festivalului Callatis din august 2009, Marius Ţeicu a fost răsplătit pentru întreaga sa activitate cu Premiul de Excelenţă al UCMR-ADA (Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi Asociaţia Drepturilor de Autor).În 2014, a fost lansată, la Târgul Gaudeamus, cartea "Marius Ţeicu - compozitor de top", scrisă de Daniela Caraman Fotea, despre care compozitorul spune: "E o mare bucurie de-a mea, e o realizare, e prima şi ultima carte". În cadrul Galei Premiilor Muzicale Radio România 2016, Marius Ţeicu a primit Premiul special pentru întreaga carieră, distincţia fiindu-i înmânată de Angela Similea şi Corina Chiriac.