VIDEO Wayne Rooney a extaziat Statele Unite! Cursă FABULOASĂ: tackling dezarmant și assist savuros în 20 de secunde

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că va ataca la TAS decizia FRF prin care din sezonul viitor o echipă trebuie să aibă în teren doi jucători sub 21 de ani și decizia prin care un extracomunitar nu poate juca în Liga 1 dacă nu are 3 meciuri la națională în ulimul an."Vom ataca deciziile. Pentru mine, pentru FCSB, este bună regula cu doi jucători sub 21 de ani, că la FCSB sunt mulți tineri. Dar e vorba de principiu. ...