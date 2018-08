Poliția, apel către cetățeni cu privire la principalul suspect în cazul jandarmeriței bătute! Bărbatul i-a furat arma

09:30

Simona Halep a câștigat duminică (12 august) finala turneului de categorie Premier 5 de la Montreal, după ce a învins-o pe Sloane Stephens (SUA), locul 3 WTA, în trei seturi, 7-6, 3-6, 6-4. Tenismena a fost deranjată în timpul partidei de mai mulți spectatori români au strigat „M..e PSD". În declarația de la finalul partidei, […]