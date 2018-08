CURS BNR: Cât a ajuns să coste un EURO după protestele din Piața Victoriei

09:30

Campioana en-titre a Franței, PSG, a început în forță noul sezon competițional din Hexagon. În prima etapă a acestui sezon de Ligue 1, PSG a învins cu scorul de 3-0 formație Caen. Cu starul brazilian Neymar jr. în mare poftă de joc, PSG a câștigat fără emoții duelul cu Caane spre satisfacția tehnicianului german Thomas […] The post Victorie la scor de neprezentare pentru PSG în prima etapă din Ligue 1! appeared first on Cancan.ro.