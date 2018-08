UPDATE Vladimir Putin în Germania, sâmbătă, pentru o întâlnire cu Angela Merkel

14:20

Cântăreaţa americană Aretha Franklin, interpreta unor hituri cunoscute precum ''Respect'' şi ''I Say a Little Prayer'', se află într-o stare gravă, a afirmat luni un jurnalist, prieten de familie al ''reginei muzicii soul'', potrivit AFP.Cântăreaţa în vârstă de 76 de ani ''este grav bolnavă la Detroit (în nordul SUA). Familia sa solicită publicului să se roage şi să-i respecte intimitatea'', a scris jurnalistul Roger Friedman pe site-ul său Showbiz 411.Aretha Franklin, diagnosticată cu cancer în 2010, a avut cea mai recentă apariţie publică în noiembrie 2017, în beneficiul fundaţiei lui Elton John pentru lupta împotriva SIDA.Artista a susţinut ultimul concert la Philadelphia (pe coasta de est) în august 2017. ''A fost un spectacol uimitor având în vedere faptul că Aretha se lupta deja cu epuizarea şi deshidratarea'', a spus Roger Friedman pe site-ul său.În decursul prolificei sale cariere, cântăreaţa a obţinut 18 premii Grammy.Cele mai cunoscute hituri ale vedetei sunt ''(You Make Me Feel Like) A Natural Woman'', ''Day Dreaming'', ''Jump to It'', ''Freeway of Love'' sau ''A Rose Is Still A Rose''.În 2005, a primit din partea preşedintelui George W. Bush, Medalia pentru Libertate, cea mai înaltă distincţie americană acordată civililor.În ianuarie 2009, a cântat în cadrul ceremoniei de învestitură a preşedintelui Barack Obama, primul preşedinte de culoare din istoria Statelor Unite.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Aretha Franklin / Facebook