Custodele Coroanei, Margareta: Recentele violenţe au afectat unitatea naţională şi reputaţia noastră internaţională

16:30

Ministrul norvegian al pescuitului, Per Sandberg, a demisionat luni după ce a recunoscut anterior că a încălcat protocoalele de securitate ale guvernului în timpul unei vizite private luna trecută în Iran, relatează Reuters şi AFP.Per Sandberg, care iniţial nu şi-a notificat colegii în legătură cu locul deplasării sale şi de asemenea şi-a luat telefonul mobil de serviciu în Iran, a fost criticat de prim-ministrul Erna Solberg că a încălcat regulile de călătorie ale cabinetului norvegian.Numărul doi al Partidului Progresului (de dreapta, anti-imigraţie), Sandberg, 58 de ani, a recunoscut că a mers în luna iulie în Iran cu noua sa iubită în vârstă de 28 de ani, Bahareh Letnes, de origine iraniană, care a obţinut drept de şedere în Norvegia în urmă cu zece ani. Letnes este o fostă regină a frumuseţii devenită femeie de afaceri. Ei i-a fost respinsă de trei ori cererea de azil în Norvegia şi expulzată înainte de a obţine în cele din urmă drept de şedere pe motiv că ar risca o căsătorie forţată în Iran.Serviciile de securitate norvegiene menţionează cu regularitate Iranul ca fiind una dintre cele mai active ţări în materie de spionaj, alături de China şi Rusia.Per Sandberg va fi înlocuit în guvern de Harald Tom Nesvik, membru al aceluiaşi partid, au anunţat serviciile premierului într-un comunicat.Cazul a provocat agitaţie în presa din Norvegia timp de două săptămâni şi a alimentat criticile atât în rândul opoziţiei, cât şi în rândul Partidului Progresului.Premierul Erna Solberg a declarat că i-a ordonat lui Sandberg să-şi preda telefonul poliţiei pentru a fi verificat, însă şefa guvernului se confruntă cu critici în Parlament din partea partidelor de opoziţie care pun sub semnul întrebării competenţele guvernului în probleme de securitate naţională.Aflat sub presiune, Sandberg şi-a cerut scuze, însă a fost afectat de dezvăluirile apărute. De exemplu, se pare că el a încălcat de asemenea protocoalele de securitate în luna mai când şi-a luat cu el telefonul de serviciu într-o călătorie în China.Serviciile de securitate internă au deschis o investigaţie asupra lui Bahareh Letnes, care neagă orice legătură cu regimul iranian.Sandberg a renunţat de asemenea la funcţia de vicepreşedinte al Partidului Progresului.AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, editor: Sorin Popescu, editor online: Anda Badea)