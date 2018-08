Lipă - Fac un apel la miniştrii Muncii şi Finanţelor să ajute MTS, e nedrept să avem salariaţi cu 1.200 de lei

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a făcut, luni, un apel către miniştrii Muncii şi Finanţelor să ajute conducerea Ministrului Tineretului şi Sportului în rezolvarea problemelor angajaţilor din domeniu plătiţi în prezent cu 1.200 de lei pe lună."Cred că azi doamna ministru Ioana Bran, având ocazia să stea printre sportivii noştri, va discuta cu ei şi va înţelege şi acest fenomen al înaltei performanţe care nu e uşor deloc. Iar în măsura posibilităţilor sper să ajute nu numai canotajul, ci tot sportul românesc. Deoarece cu o floare nu se face primăvară. Domnul antrenor al lotului naţional, Mircea Roman, are 1.450 de lei salariu net. Sunt convinsă că doamna ministru va sta de vorbă şi cu dânsul. Iar dânsul are acum ocazia să îşi spună păsurile. Din nefericire nu doar domnul Roman e în situaţia actuală, ci aproape toţi angajaţii MTS. Şi până la urmă e nedrept, aş spune discriminant, că aceeaşi funcţie din alt minister este altfel plătită decât în MTS. Sunt ferm convinsă că MTS va face totuşi ceva pentru aceşti oameni minunaţi care stau de luni până duminică în cantonamente. Pentru că practic şi ei sunt în cantonament. Dar nu ţine doar de MTS. Mai e nevoie şi de Ministerul Muncii şi de Ministerul de Finanţe. Iar din câte ştiu şi doamna Olguţa Vasilescu şi domnul Teodorovici sunt oameni cărora le place sportul. Fac un apel către miniştrii Muncii şi Finanţelor să ajute ministrul Sportului. Să se aplece şi către acest domeniu atât de frumos, către aceşti oameni dedicaţi care stau pe 1.200 de lei pe lună, iar asta e nedrept", a spus Lipă.Preşedinta speră ca ministrul Tineretului şi Sportului să nu se supere pentru că spune lucrurilor pe nume. "Sper şi vreau să cred că doamna ministru a avut întotdeauna sentimente bune faţă de canotaj. Nu ar trebui să fie supărată pe canotaj, ci doar pe mine atunci când îmi spun oful. Eu întotdeauna am fost un om sincer care a spus lucrurilor pe nume. Iar atunci când lucrurile nu merg în direcţia în care mi-aş dori eu pentru a putea face performanţă, sunt nevoită să mă plâng. Aşa că nu ar trebui să se supere, ci să se gândească dacă cam dreptate sau nu. Pentru că eu sunt ferm convinsă că lucrurile se pot îmbunătăţi", a precizat Elisabeta Lipă.Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST), afiliat la Federaţia Publisind şi membru al Blocului Naţional Sindical, a organizat în ultima perioadă mai multe acţiuni de protest ca urmare a inechităţilor salariale din domeniu.Federaţia Română de Canotaj a organizat, luni, la Complexul Sportiv Naţional Snagov, o festivitate în onoarea medaliaţilor de la Campionatele Europene. La acest eveniment au participat ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, secretarul de stat al MTS, Cosmin Butuza, secretarul general al COSR, George Boroi, foşti sportivi, preşedinţi de cluburi şi oficiali ai FRC.La CE de la Glasgow, canotorii români au obţinut 7 medalii dintre care 3 de aur (patru rame masculin, dublu rame feminin, 8+1 feminin), 2 de argint (dublu vâsle masculin, patru rame feminin) şi 2 de bronz (8+1 masculin, dublu rame masculin). În urma acestor rezultate, România a încheiat Campionatele Europene de canotaj pe primul loc în clasamentul pe medalii.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Anda Badea)

