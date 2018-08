Egipt: Human Rights Watch cere judecarea celor vinovaţi de uciderea a sute de manifestanţi în 2013

17:10

Antrenorul lotului naţional feminin de canotaj, Mircea Roman, a declarat, luni, că a fost dezamăgit de faptul că munca i-a fost pusă sub semnul întrebării de conducerea MTS şi a precizat că doreşte ca miniştrii Tineretului şi Sportului, Muncii şi Finanţelor să lucreze la fel de profesionist precum federaţiile sportive fruntaşe din România."Nu am discutat deocamdată cu doamna ministru Ioana Bran, dar noi discutăm prin fapte. Fiecare la locul lui de muncă trebuie să îşi facă datoria, şi ministrul, şi antrenorul, şi slujbaşul din federaţie. Iar după muncă, normal, fiecare doreşte şi răsplată. Eu nu pot spune că am fost supărat pe MTS. Eu am fost dezamăgit. Pentru că atunci când ţi se contestă şi ţi se pune munca sub semnul întrebării te apucă... dar n-aş vrea să folosesc cuvinte grele. Însă am fost dezamăgit. Le doresc miniştrilor (n.r. - Tineretului şi Sportului, Muncii şi Finanţelor) să lucreze la fel de profesionist precum federaţiile sportive fruntaşe. Să se intereseze de soarta angajaţilor şi să îşi facă treaba aşa cum ne-o facem noi afară. Pentru că în străinătate noi suntem stimaţi. Şi la canotaj, şi la gimnastică, şi la haltere şi aşa mai departe. Aş dori ca fiecare să stea cu fruntea sus. Asta aş dori celor din minister, să fie mândri de munca depusă în folosul federaţiilor", a spus antrenorul, prezent, luni, la Complexul Naţional Sportiv Snagov."Nicio secundă nu m-am gândit la o revanşă faţă de conducerea MTS. Nu am spus: "Lasă, că le arătăm noi". Noi arătăm constant ceea ce ştim noi. Sunt şi zile negre, dar uitaţi că munca sportivilor cu neputinţa, cu frustrarea, dă roade şi iată ce rezultate frumoase au avut", a adăugat tehnicianul.În ceea ce priveşte zvonurile privind demisia sa din cauza salariului mic, Mircea Roman a explicat că se află la o vârstă la care nu se mai poate plânge de partea financiară."A fost o încurcătură. Pentru mine e târziu să mă mai plâng de partea financiară pentru că am vârsta de pensionare de un an şi ceva. Deci nu asta e problema. Problema este că am ajuns la o anumită saturaţie, sunt multe chestiuni de discutat, dar nimic de salariul meu. Salariu meu a fost prost, este prost şi va rămâne prost până îmi voi înceta activitatea. Pensia poate nu va fi proastă, pentru că am fost şi salariatul clubului Dinamo, am fost ofiţer la Dinamo, şi probabil că de acolo îmi va veni pensia. Dacă m-aş fi bazat pe pensia de la minister... ce să spun, eu de vreo opt ani şi ceva câştig ca un profesor din învăţământ. Ar trebui să se ţină cont la calcularea pensiei şi de medaliile antrenorilor, de tot, pentru a avea o pensie liniştită. Pentru că dacă te bazezi pe pensia asta de 1.000 şi ceva de lei... Şi am colegi care sunt pensionari acum şi stau pe banii ăştia. Iar bătrâneţea vine şi cu neajunsuri. Deci aici este revolta şi de aici vine susţinerea mea 100% faţă de Sindicatul Naţional Sport şi Tineret. Pentru că munca din domeniul ăsta este cea mai prost recunoscută, pentru că echivalentul meu din Ministerul Învăţământului câştigă mai mult ca mine. Eu lucrez aici ca simplu antrenor, eu nu am prezentat diploma când am fost angajat aici, ci doar prima filă de la carnetul de antrenor", a afirma el.Întrebat cât timp va mai conduce lotul naţional de canotaj, Roman a răspuns: "Să se termine Campionatele Mondiale şi apoi mai vorbim de treaba asta. E greu să spun acum. Simt o mare uzură. Apoi am şi eu o familie, soţia stă undeva la munte, eu aici... E destul de greu, dar încerc să îmi fac treaba cât de bine pot".Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST), afiliat la Federaţia Publisind şi membru al Blocului Naţional Sindical, a organizat în ultima perioadă mai multe acţiuni de protest ca urmare a inechităţilor salariale din domeniu.Federaţia Română de Canotaj a organizat, luni, la Complexul Sportiv Naţional Snagov, o festivitate în onoarea medaliaţilor de la Campionatele Europene. La acest eveniment au participat ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, secretarul de stat al MTS, Cosmin Butuza, secretarul general al COSR, George Boroi, foşti sportivi, preşedinţi de cluburi şi oficiali ai FRC.La CE de la Glasgow, canotorii români au obţinut 7 medalii dintre care 3 de aur (patru rame masculin, dublu rame feminin, 8+1 feminin), 2 de argint (dublu vâsle masculin, patru rame feminin) şi 2 de bronz (8+1 masculin, dublu rame masculin). În urma acestor rezultate, România a încheiat Campionatele Europene de canotaj pe primul loc în clasamentul pe medalii.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Anda Badea)