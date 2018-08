Efectul TOXIC al luminii ALBASTRE asupra OMULUI. Șanse mari să rămâi ORB

19:45

Părinții sunt sfâșiați de durere. Povestea fețitei lor este sfâșietoare. Fetița ân vârstă de numai doi anișori suferă de o boală incurabilă. Parintii i-au pregatit deja mormantul si, in fiecare zi, ea si tatal ei se joaca in groapa in care, in curand, fetita isi va dormi somnul de veci.