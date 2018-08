DRAMATIC. Un tată sfâșiat de durere își duce zilnic fetița să se joace în propriul mormâmt

Părinții sunt sfâșiați de durere. Povestea fețitei lor este sfâșietoare. Fetița ân vârstă de numai doi anișori suferă de o boală incurabilă. Parintii i-au pregatit deja mormantul si, in fiecare zi, ea si tatal ei se joaca in groapa in care, in curand, fetita isi va dormi somnul de veci.

