CFR Călători a atribuit 4 acorduri-cadru pentru repararea a 371 de vagoane, în valoare de 240 milioane de lei

19:20

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni că violenţa şi reprimarea brutală a manifestanţilor nu sunt acceptabile sub nicio formă, punctând că cei vinovaţi trebuie identificaţi rapid şi pedepsiţi."Toţi cei care ies în stradă pentru a transmite un mesaj au o voce legitimă care va trebui ascultată şi înţeleasă. Violenţa şi reprimarea brutală a manifestanţilor nu sunt acceptabile sub nicio formă. Atacarea oamenilor nevinovaţi, atacarea jurnaliştilor, atacarea femeilor şi copiilor este de neconceput pentru un stat european, iar cei vinovaţi trebuie identificaţi rapid şi pedepsiţi, indiferent cine sunt şi de unde sunt, fie că vorbim de huligani sau de cei care nu au ştiut sau nu au vrut să-i izoleze pentru a permite deturnarea protestelor paşnice. Soluţia aleasă, aceea de a dispersa în totalitate manifestaţia în loc de neutralizarea huliganilor violenţi, este condamnabilă şi nu poate fi justificată", a spus Iohannis, în mesajul public adresat luni ca urmare a evenimentelor din ultimele zile.El a reiterat că intervenţia Jandarmeriei a fost puternic disproporţionată în raport cu manifestările majorităţii oamenilor din Piaţa Victoriei, arătând că mărturie stau înregistrările video, relatările oamenilor şi miile de mesaje pe care le-a primit şi în care se reclama agresivitatea "nejustificată" a forţelor de ordine.Şeful statului a condamnat ferm şi acţiunile violente ale celor care au instigat şi atacat jandarmii, în încercarea de a deturna un protest paşnic."Explicaţiile publice, extrem de subţiri şi de slab probate ale ministrului de Interne nu au convins, cum nu au convins nici explicaţiile Jandarmeriei. Au trecut deja trei zile şi nu există niciun responsabil pentru ce s-a întâmplat vineri în Piaţa Victoriei. Aici există două planuri. Planul judiciar - şi am cerut deja procurorului general anchetarea faptelor antisociale produse în piaţă, iar ancheta trebuie dusă urgent până la capăt, aflat adevărul şi responsabilii traşi la răspundere. Violenţa împotriva cetăţenilor care se opun Guvernului prin proteste paşnice este caracteristică regimurilor autoritare, nu României europene de astăzi. Există, totodată, şi un plan politic. În orice ţară, oameni responsabili aflaţi la conducere, până la această oră, am fi avut cel puţin o demisie. Suntem pentru a câta oară martorii unui Guvern care se preface că nu aude şi nu vede revolta oamenilor. Nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea politică pentru ce s-a întâmplat", a afirmat Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)