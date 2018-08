Gestul făcut de Anamaria Prodan la câteva luni de la moartea mamei sale

15:00

Deși a fost o perioadă de confuzie, în care nimeni nu mai știa dacă Bianca Drăgușanu s-a despărțit sau nu de Tristan, iată că blondina s-a afișat sărutându-se cu un bărbat „misterios”. A încercat să îi ascundă fața, însă fanii și-au dat seama despre cine e vorba. Bianca Drăgușanu a pus o fotografie în care […] The post Nu se mai ascund deloc! Cu cine s-a sărutat Bianca Drăgușanu appeared first on Cancan.ro.