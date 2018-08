Un agent FBI a fost concediat după ce l-a criticat pe Donald Trump prin intermediul unor mesaje

16:40

Stephan Pelger a trecut prin momente de groază la Cannes, după ce a fost bătut și jefuit de două femei. La câteva zile de la nefericitul eveniment, designerul a făcut și primele declarații. (Promotiile zilei la monitoare) La câteva zile de la incidentul din Cannes, Stephan Pelger a găsit puterea necesară pentru a vorbi despre […] The post Primele declarații ale lui Stephan Pelger după ce a fost bătut și jefuit la Cannes: ”Plângeam și voiam să le dau tot ce vor” appeared first on Cancan.ro.