SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 14 august

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) condamnă "vehement" şi, totodată, cere Jandarmeriei Române şi Ministerului Afacerilor de Interne (MAI) să ancheteze cu celeritate şi să sancţioneze abuzurile jandarmilor care, vineri seara, au atacat jurnalişti în timp ce aceştia îşi exercitau meseria, se arată într-un comunicat publicat luni pe site-ul CJI."Cerem forţelor de ordine să acţioneze cu bună-credinţă şi cu respect faţă de libertatea de exprimare şi profesia de jurnalist, al cărui rol este să informeze publicul", se spune în comunicat.Potrivit CJI, jandarmi "au agresat fizic şi verbal ziarişti" la protestul de vineri din Piaţa Victoriei, printre care Robert Mihăilescu - Hotnews.ro, Ioana Moldovan - Documentaria.ro, Cristi Ştefănescu - corespondent DW şi Silviu Matei - AGERPRES.Robert Mihăilescu a relatat că a fost lovit cu pumnul de către un jandarm. "Transmiteam live intervenţia jandarmilor. Bărbatul în alb m-a prins de mână şi mi-a smuls telefonul. I-am strigat că sunt ziarist şi am ridicat mâinile deasupra capului, cu legitimaţia care se afla la gât ridicată în aer. (...). Unul dintre jandarmi m-a lovit cu pumnul şi m-a împins în spatele cordonului în timp ce un alt jandarm mi-a mai dat un picior în spate (...)", a afirmat Mihăilescu, conform comunicatului CJI.La rândul său, Ioana Moldovan a declarat că la protestul de vineri a avut legitimaţia de presă la vedere. "Dintr-un grup mic de jandarmi de lângă mine, unul s-a apropiat şi mi-a dat un jet de gaz din butelie direct în ochi de la o distanţă de câţiva centimetri (...)", a spus ea.Cristi Ştefănescu, corespondent DW, a afirmat: "Am stat câteva zeci de secunde în genunchi, pe asfaltul ud, aşteptând să-mi treacă durerile, iar când am deschis ochii am văzut în faţa mea mai multe perechi de cizme. (...) M-am ridicat şi le-am arătat legitimaţia de jurnalist. Unul dintre ei m-a apucat de un umăr, un altul şi-a proptit scutul în celălalt umăr, păreau indecişi dacă să mă împingă înspre în afara pieţei sau să mă îndepărteze din calea lor".Silviu Matei a precizat: "Şi pe noi, cei de la presă, ne-au luat la şuturi, aşa fără motiv, doar pentru că ne aflam acolo ca să ne facem meseria. Unul cu care m-am certat pentru că am vrut să fac o faptă bună, adică să ridic un trepied de tv care căzuse pe jos, m-a luat la şuturi şi voia să dea cu scutul, dar şi cu bastonul în mine, deşi îi spuneam ce vreau să fac şi îi arătam şi legitimaţia de presă în acelaşi timp".CJI mai susţine că vineri seară au existat şi numeroase cazuri de jurnalişti răniţi în timp ce îşi făceau meseria, documentând protestele şi intervenţia jandarmilor."Însemnele de presă - indiferent de forma în care se prezintă (carnet, card, badge, vestă inscripţionată) - sunt singurele care pot atesta calitatea de jurnalist a unei persoane. Expunerea la vedere a însemnelor de presă este una dintre primele reguli ale oricărui jurnalist care participă, în calitate profesională, la evenimente, cu atât mai mult la cele cu potenţial conflictual. (...) Sunt cu atât mai greu de înţeles şi justificat agresiunile jandarmilor împotriva jurnaliştilor, unele dintre ele petrecându-se chiar în zona rezervată presei", subliniază Centrul pentru Jurnalism Independent.Organizaţia cere "schimbarea din temelii" a procedurilor de lucru cu mass-media ale MAI, astfel încât să respecte libera exercitare a meseriei de jurnalist."Condamnăm, de asemenea, agresiunile jandarmilor împotriva cetăţenilor care documentau cu mijloace proprii desfăşurarea evenimentelor şi amintim că rolul Jandarmeriei este, în primul rând, protejarea siguranţei cetăţenilor, inclusiv a celor care protestează", mai arată CJI. AGERPRES/(AS - autor: Mădălina Cerban, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)