Poliţia Capitalei: Bărbatul care a sustras pistolul jandarmeriţei - identificat şi dus la audieri; s-a emis ordonanţă de reţinere

07:00

Melbourne a fost detronat de pe poziţia sa de oraşul cel mai ''locuibil'' din lume după şapte ani consecutivi, pierzând coroana în favoarea capitalei Austriei, Viena, relatează DPA şi Reuters.Raportul întocmit de The Economist's Intelligence Unit clasifică 140 de oraşe din toată lumea în baza unor criterii precum stabilitatea, cultura, mediul educaţia şi infrastructura.Restul poziţiile din top zece sunt împărţite între Australia (Sydney pe locul al 5-lea şi Adelaide pe al 10-lea), Japonia (Osaka pe locul al 3-lea şi Tokyo pe locul al 6-lea), Canada (Calgary pe locul al 4-lea, Vancouver pe locul al 6-lea şi Toronto pe al 7-lea) şi Danemarca (Copenhaga pe locul al 9-lea).Viena şi Melbourne au fost separate de doar 0,7 puncte procentuale, capitala Austriei ameliorându-şi suficient stabilitatea pentru a urca pe primul loc al topului, potrivit raportului citat.Documentul conţine o notă specială că Osaka şi-a îmbunătăţi transportul public şi că a înregistrat o scădere consistentă în rata criminalităţii, ceea ce a dus la obţinerea de scoruri mai mari în materie de infrastructură şi stabilitate şi la clasarea sa cu doar 0,7 puncte procentuale în spatele Melbourne.Patru oraşe - Hamburg din Germania, Helsinki din Finlanda, Perth din Australia şi Auckland din Noua Zeelandă - au ieşit în acest an din top zece, dar nu din cauza deteriorării condiţiilor de trai, ci datorită ameliorărilor produse în oraşele concurente.Stabilitatea relativă prelungită în vestul Europei le-a permis mai multor oraşe să-şi îmbunătăţească ratingul privind ameninţarea teroristă faţă de anii anteriori, cu excepţia capitalei Poloniei, Varşovia.Între timp, printre cele mai puţin indicate oraşe în care să locuieşti din lume se află Damasc (Siria), Dacca (Bangladesh), Lagos (Nigeria), Karachi (Pakistan) şi Port Moresby (Papua Noua Guinee), conflictele fiind responsabile pentru multe dintre ratingurile scăzute obţinute. Sondajul nu include mai multe dintre cele mai periculoase capitale ale lumii, precum Bagdad şi Kabul."Deşi în ultimii ani oraşele din Europa au fost afectate de extinderea unei ameninţări percepute a terorismului în regiune, care a provocat măsuri sporite de securitate, în ultimul an s-a putut vedea o revenire la normalitate", se precizează într-un comunicat al EIU publicat marţi.Viena, care era odată capitala unui imperiu mai mare decât mica republică alpină, nu a ajuns încă la populaţia de dinainte de Primul Război Mondial, de 2,1 milioane de locuitori. Viena are multe spaţii verzi, plaje populare şi podgorii, iar transportul public este ieftin şi eficient.Pe lângă perspectiva generală de securitate îmbunătăţită pentru vestul Europei, Viena a beneficiat şi de rata sa scăzută de criminalitate, a declarat editorul studiului, Roxana Slavcheva."Una dintre subcategoriile la care Viena se descurcă foarte bine este incidenţa micii infracţionalităţi... S-a dovedit a fi unul dintre cele mai sigure oraşe din Europa", a spus ea. AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea)