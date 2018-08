Bărbatul suspectat că a furat arma jandarmeriței, reținut! Pistolul nu a fost găsit

17:20

După ce a stat doi ani în concediu maternal, Amalia Enache revine din această seară la pupitrul știrilor de noapte de la Pro TV, alături de Cristian Leonte. În ultimii doi ani, vedeta Pro TV a lipsit de la pupitrul ştirilor de noapte, fiind în concediu de maternitate după naşterea fiicei sale Alma. ”Nu am […] The post Amalia Enache revine la Pro TV după o pauză de doi ani! appeared first on Cancan.ro.