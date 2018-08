LEGEA care “le va da militarilor americani puterea DE FOC de care au nevoie pentru a câştiga orice conflict rapid şi de manieră decisivă”

14:40

Victimele jandarmilor vin continuu să depună plângeri după că au suferit răni în urma protestelor de vineri seară. Unii dintre ei abia se pot deplasa, alții au fost recent externați din spital. Aproximativ 20 de persoane și-au scos certificate medico-legale. Ionel Corbu, procuror la Parchetul Militar, declara în cursul dimineții că iniţial s-a început urmărirea penală pentru purtare abuzivă, abuz în serviciu, urmând a fi extinse şi pentru neglijenţă în serviciu, dat fiind faptul cei doi militari jandarmi au fost izolaţi de către colegii lor. „S-a aruncat cu nişte dispozitive la 30 de cm de piciorul meu, iar asta a fost pe proprietate privată. Am fost sechestraţi, gazaţi. Noi fusesem la protest ne-am refugiat acolo de frica gazelor. Era panică. A fost o acţiune abuzivă, nu are nicio logică. Plantonul respectiv care s-a deplasat pe arteră dintre Mihalache şi Aviatorilor a ordonat să ieşim afară deşi era haos. Am sunat 112, iar dispecera a zis să sunăm la Jandarmerie. Mi se pare foarte amuzant. Noi am ajuns dictatură. Sunt studentă la University of Virginia, sunt plecată de 6 ani şi am venit special pentru miting, care a fost bulversat. Este un gust amar cu care rămân. Iubesc România, dar corupţia - nu se mai poate”, a spus Alexandra Scafarschi, o tânără prezentă la Parchetul Militar. Florin Nicuşor Radu spune că a venit să depună plângere la Parchet deoarece a fost lovit de jandarmi cu bastonul, fără ca el să fi reprezentat un pericol. „Când s-a dat ordinul de evacuare toată lumea a fugit. Am ales să stau pe loc, pentru că nu reprezentam un pericol. Am ridicat mâinile mi-am pus mâinile la ceafă. În momentul în care bariera de jandarmi a ajuns la mine m-au lovit în cap, în umăr, în mână. Au vrut să mă interneze, dar am refuzat. Mi-am luat un dosar medical. Nu ştiu de ce am fost lovit. Am manifestat paşnic. Am fost cusut la cap. Am două copci, o rană la cap, la umăr. M-au lovit cu bastonul. O să mă întorc în Piaţă, altfel nu schimbăm nimic”, a spus acesta.