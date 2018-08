Adevărul despre imaginea nud cu Anamaria Prodan: ”A făcut un pariu că își va arăta…”

20:10

Medicul Monica Pop, director al Spitalului de Oftalmologie din București, trage un semnal de alarmă asupra pericolelor la care se expun persoanele care folosesc picături pentru ochii obosiți. Ea a dezvăluit, printr-o postare publică, faptul că acestea pot conduce la tahicardii, creșteri ale presiunii introculare, tensiune arterială, agitație, agravarea hipertiroidiana și crize cardiace. ”Nu folositi […] The post Doctorul Monica Pop, semnal mare de alarmă: ”Nu le folosiți!” Ce a pățit prietena ei appeared first on Cancan.ro.