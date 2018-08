Un avion a fost nevoit să aterizeze de urgență, după ce decolase de pe aeroportul Henri Coandă!

23:50

După doi de detenție, timp în care a fost mutat de la un penitenciar la altul, în condițiile în care era grav bolnav, judecătorul Stan Mustață a încetat din viață în 8 august 2018, la fix patru ani după ce lotul lui Dan Voiculescu a fost condamnat la ani grei de pușcărie. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 […] The post Celebrul Fane Căpățână aruncă totul în aer: ”Mi s-a plâns că va muri! Avea mereu lacrimi în ochi! Pur și simplu, l-au…” appeared first on Cancan.ro.