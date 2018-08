Incident în faţa parlamentului de la Londra: Niciunul dintre răniţi nu este în pericol de moarte (poliţia)

11:50

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat marţi că întreaga coordonare a intervenţiei jandarmilor în Piaţa Victoriei din seara de 10 august s-a desfăşurat sub supravegherea unui procuror militar.Carmen Dan a respins, totodată, informaţiile potrivit cărora chiar ea ar fi fost implicată în coordonarea acţiunilor Jandarmeriei Române."În ultima vreme (...) am auzit foarte multe invenţii, care nu pot fi numite ştiri, despre faptul că aş fi constituit diverse celule, diverse comitete. Eu cred că sunt unii care îşi doresc cu orice chip să scape de ministrul de Interne şi de Guvern. Eu zic să rămânem într-o stare de normalitate. (...) Până la urmă, sunt acele verificări care se vor face, sunt la dispoziţia organelor de anchetă, chiar îmi doresc ca acestea să-şi facă treaba şi să stabilească în ce mod ministrul şi-a exercitat competenţele, plecând de la ideea pe care am susţinut-o şi cu ocazia ieşirii mele de sâmbătă, că nu mi-am depăşit în niciun fel competenţele legale, iar Jandarmeria şi-a coordonat toată intervenţia în piaţă sub supravegherea unui procuror militar care a fost în piaţă", a declarat ministrul la sediul MAI.În opinia sa, nu există motive să-şi reproşeze ceva în legătură cu modul în care şi-a exercitat competenţele de ministru, iar dacă se va dovedi că au fost comise abuzuri, cei vinovaţi vor răspunde personal."Sunt şefii misiunilor operative care au fost acolo în piaţă, este un întreg dispozitiv care s-a ocupat de coordonarea intervenţiei şi, repet, totul sub supravegherea unui procuror militar. (...) Nu am ce să-mi reproşez, am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de Interne responsabil. (...) Dacă în urma verificărilor sau în urma sesizărilor vor reieşi astfel de aspecte, mai ales că sunt nişte verificări în curs, bineînţeles că se vor lua măsurile legale. Eu nu am încurajat niciodată niciun fel de abuz", a precizat Carmen Dan. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Florin Marin, editor online : Alexandru Cojocaru)