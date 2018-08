Hunedoara: Dinozauri creaţi din 100.000 de piese lego, expuşi la Centrul pentru Ştiinţă şi Artă al GDTH

14:00

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a declarat marţi la Constanţa, că în urma unei inspecţii efectuate în sudul litoralului a constatat că plajele turistice aflate în administrarea sezonieră a operatorilor privaţi respectă toate condiţiile de confort şi salubrizare impuse prin contractul de gestionare."Ieri am fost în zona de sud a litoralului Mangalia, Neptun, Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Costineşti, unde am făcut o inspecţie a stării plajelor pentru că, ştiţi foarte bine deşi aceste plaje sunt gestionate de către societăţi comerciale prin acele contracte de închiriere noi trebuie să veghem tot timpul ca aceste plaje să primească, dacă doriţi cu braţele deschise turiştii pe litoralul românesc. Fac precizarea în general plajele de pe litoralul românesc arată bine şi chiar foarte bine, în sensul că am găsit locuri în care să poată să ducă, ştiu eu resturile, PET-uri. Plajele erau curate, cu o excepţie, sigur explicabilă şi justificată, era o zonă de alge pentru că cu o noapte înainte a fost furtună în zona Mangalia. Am discutat şi cu turiştii care mi-au confirmat acest lucru. Sigur am dispus ca astă noapte, şi lucrul s-a şi întâmplat, să fie îndepărtate aceste alge" - a subliniat ministrul Apelor şi Pădurilor.În context, referindu-se la starea plajelor, ministrul a declarat că a sugerat conducerii Direcţiei de Ape Dobrogea Litoral (DADL) să ia măsuri suplimentare de protecţie pe un sector de plajă din Costineşti unde fenomenul accentuat de eroziune provoacă surpări de mal şi poate pune în pericol integritatea fizică a turiştilor care se aventurează în acea zonă, neamenajată."Al doilea punct nevralgic a fost acea porţiune de plaja din Costineşti pe car am văzut-o şi înainte de deschiderea sezonului estival şi sigur am dispus atunci să fie închisă cu un gard acea zonă de plajă. În urma furtunilor din ultimele zile a fost distrus acel gard şi a devenit un pericol acea porţiune de plajă. Drept urmare, astăzi am dat dispoziţie ca urgent să facă câteva modalităţi de avertizare anunţând că plaja este interzisă în acea zonă. Urmează ca în foarte scurt timp acea plajă să fie închisă până când vom remedia zona pentru că ştiţi foarte bine că din luna iunie am avertizat că sunt acolo câteva grinzi de beton care sunt înclinate periculos şi din acest motiv, pentru ca să nu existe vreo problemă în acea zonă, am dispus ca acea porţiune de plajă să fie închisă. Este o suprafaţă foarte mică, dar importantă pentru noi este siguranţa şi securitatea turiştilor" - a declarat Ioan Deneş. AGERPRES/(AS autor: Dan Mihăescu, editor: Karina Olteanu, editor online : Alexandru Cojocaru)