PNL, USR şi PMP au depus solicitarea de convocare a Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

14:20

O maşină a lovit bariera de securitate din faţa parlamentului britanic la Londra şi a rănit doi oameni, care au fost transportaţi la spital, a anunţat poliţia din Regatul Unit. Poliţia a indicat, de asemenea, că tratează incidentul ca pe unul legat de ''terorism'', iar şoferul maşinii implicate în incident - un tânăr de peste 20 de ani - a fost reţinut şi se află în custodia poliţiei la o secţie din sudul Londrei. * UPDATE ORA 13.26 Premierul britanic: Gândurile mele se îndreaptă către cei răniţi în atacul din faţa parlamentului * UPDATE ORA 13.24 Marea Britanie: Autorul atacului împotriva parlamentului, suspectat de ''acte teroriste'' (poliţia) Foto: (c) WILL OLIVER/EPA * UPDATE ORA 12.05 Incident în faţa parlamentului de la Londra: Niciunul dintre răniţi nu este în pericol de moarte (poliţia) * ORA 10.22 O maşină a lovit bariera de securitate din faţa parlamentului britanic; un presupus atacator reţinut, mai mulţi răniţi Mai mulţi pietoni au fost răniţi marţi dimineaţă după ce o maşină a lovit bariera de securitate din faţa parlamentului britanic la Londra, a anunţat poliţia din Regatul Unit, care l-a arestat pe şoferul autoturismului, informează AFP şi Reuters.''Astăzi, la 07:37, o maşină a intrat în bariera din faţa parlamentului. Şoferul a fost arestat de poliţiştii prezenţi la faţa locului. Mai mulţi pietoni au fost răniţi'', a declarat poliţia britanică într-o postare pe Twitter. Foto: (c) Hannah McKay/REUTERSImagini difuzate de media sociale arată o reacţie puternică a poliţiei mobilizate la locul incidentului, un dispozitiv de securitate important fiind instalat în zona adiacentă clădirii parlamentului de la Londra, iar străzile din apropiere au fost închise pentru circulaţie.Potrivit AFP, agenţi de poliţie puternic înarmaţi au înconjurat un autoturism de culoare gri, al cărui şofer a fost scos afară şi încătuşat.Alte imagini arată cum agenţi de poliţie reţin un bărbat, îmbrăcat în blugi şi o jachetă neagră. Foto: (c) Hannah McKay/REUTERSPoliţia britanică a declarat că nu poate spune pe moment dacă este vorba sau nu de un incident legat de ''terorism'', conform Reuters.''Încercăm să punem elementele cap la cap'', s-a limitat să afirme un purtător de cuvânt al forţelor de ordine.Staţia de metrou Westminster, în apropiere de parlament, a fost închisă, iar clădirea a fost înconjurată de un cordon de poliţişti. Nimeni nu are permisiunea să intre în clădirea parlamentului. Dar şi aşa sunt puţini vizitatori, întrucât parlamentarii sunt în vacanţă. Foto: (c) WILL OLIVER/EPARegatul Unit a fost lovit în 2017 de un val de atentate, dintre care patru au fost revendicate de către gruparea jihadistă Statul Islamic. Atentatele de acum un an s-au soldat cu un total de 36 de morţi şi 200 răniţi. Unul dintre ele a fost comis în luna martie pe Podul Westminster şi în faţa parlamentului. Khalid Masood (52 de ani) a ucis atunci patru persoane pe Podul Westminster, situat în apropiere, după care a înjunghiat mortal un poliţist neînarmat lângă parlament. Atacatorul a fost împuşcat în cele din urmă de forţele de ordine. AGERPRES/(AS - autor: Lilia Traci, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea) *** UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.