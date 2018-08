O scenă nud cu Marilyn Monroe, descoperită la 56 de ani de la moartea actriței

12:20

Un avion care decolase de doar 20 de minute de pe aeroportul Henri Coandă București a fost nevoit să aterizeze de urgență.(CITEȘTE ȘI: BĂRBATUL SUSPECTAT CĂ A FURAT ARMA JANDARMERIȚEI, REȚINUT! PISTOLUL NU A FOST GĂSIT) Panică într-un avion care a decolat de pe Otopeni cu destinaţia Oslo. Comandantul a anunţat că se întoarce la Bucureşti, […] The post Un avion a fost nevoit să aterizeze de urgență, după ce decolase de pe aeroportul Henri Coandă! appeared first on Cancan.ro.