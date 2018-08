ALERTĂ în Marea Britanie. Premierul Theresa May: „Cer populaţiei să fie vigilentă"

21:30

Nimic nu e mai riscant pentru un publicist decît să facă profeții despre un eveniment care va avea loc. În lumina acestei învățături am vrut s-o refuz pe Cătălina Porumbel de la Antena 3 cînd m-a rugat, luni pe la prînz, să intervin la emisiunea ei intitulată Ediție specială înainte de Mesajul către națiune anunțat de Klaus Iohannis pentru a-mi da cu părerea cam ce va spune președintele Republicii. Cum însă Cătălina Porumbel e unul dintre jurnaliștii pe care-i apreciez în mod deosebit, am acceptat să intervin pe post de profet.