PAOK SALONIC. Răzvan Lucescu și compania nu se opresc aici: "Ne îndeplinim visul!"

PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor. Grecii au trecut de Spartak Moscova, 3-2 în tur și 0-0 în retur, și vor juca mai departe împotriva portughezilor de la Benfica. "Este incredibil ce am realizat. Astăzi am avut o mulțime de ocazii de a marca. S-ar fi putut întoarce împotriva noastră, dar n-a fost cazul astăzi. Am făcut un joc impecabil. ...

