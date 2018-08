Explozie a prețurilor chiriilor. Orașul cu cea mai mare creștere

23:20

„Am fost în faţă, am stat jos. Nu scandam. La aproximativ o jumătate de oră, au intrat jandarmii în noi. Ştiu doar că am fost împuşcat şi nu am mai fost conştient. Am fost împuşcat cu gloanţe de cauciuc în stomac şi în picioare. Nu ne-au avertizat. Au intrat direct şi ne-au călcat în picioare. Toată lumea stătea jos. Erau oameni în vârstă şi copii (...) Imediat m-au luat la Urgenţă, după ce am fost pansat la salvare, am fost dus la Elias. Am scos un certificat medico-legal (...) Noi nu am făcut nimic. Nu mi se pare normal. Noi nu am făcut nimic greşit. Cred că ei aveau în cap de două săptămâni să facă asta. Nu înţeleg de ce (...) Am muncit doi ani de zile în străinătate. Am venit să stau cu familia. Am crezut că o să se schimbe totul, dar văd că nu se poate”, a declarat Cristian, potrivit Agerpres.